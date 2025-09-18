Brinquedo ganha mais espaço neste Dia da Criança; veja os 10 mais buscados em Porto Alegre

Os brinquedos ganham espaço para o Dia da Criança em Porto Alegre, citados por 57,8% dos entrevistados contra 52,3% do ano passado. Considerando bicicleta, patinete e skate, aumenta a 67,3% a fatia daqueles que optarão por brinquedos como presentes. Roupas e calçados perderam preferência, conforme a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).
Os consumidores estão dispostos a gastar mais. Conhecer o gosto da criança será o principal fator para escolha do presente (subiu de 29% para 38% das citações), desbancando o preço, que liderava de longe no ano passado (caiu de 59,8% para 29,5%). A entidade atribui ao mercado de trabalho aquecido, já que estamos com a menor taxa de desemprego da história, apesar da inadimplência recorde: "Encontrar o mais barato mudou para encontrar o presente certo."
O gasto médio ficará em R$ 488 por consumidor, valor bem acima dos R$ 366 de 2024. Isso eleva a previsão de vendas do Sindilojas para R$ 303 milhões, um avanço de 19,7%, superior à inflação.
Os brinquedos que serão mais comprados:
- Boneca: 41,1%
- Carrinho: 24,7%
- Jogos: 19,9%
- Bola: 14,7%
- Boneco de super herói: 10%
- Jogos de montar: 9,1%
- Carrinho elétrico: 7,4%
- Quebra-cabeça: 5,2%
- Carro de controle remoto: 3,9%
- Carrinho de boneca: 2,2%
