Brinquedo ganha mais espaço neste Dia da Criança; veja os 10 mais buscados em Porto Alegre

Boneca é o brinquedo mais buscado pelos consumidores para compras de Dia da Criança.

Os brinquedos ganham espaço para o Dia da Criança em Porto Alegre, citados por 57,8% dos entrevistados contra 52,3% do ano passado. Considerando bicicleta, patinete e skate, aumenta a 67,3% a fatia daqueles que optarão por brinquedos como presentes. Roupas e calçados perderam preferência, conforme a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA).

Os consumidores estão dispostos a gastar mais. Conhecer o gosto da criança será o principal fator para escolha do presente (subiu de 29% para 38% das citações), desbancando o preço, que liderava de longe no ano passado (caiu de 59,8% para 29,5%). A entidade atribui ao mercado de trabalho aquecido, já que estamos com a menor taxa de desemprego da história, apesar da inadimplência recorde: "Encontrar o mais barato mudou para encontrar o presente certo."

O gasto médio ficará em R$ 488 por consumidor, valor bem acima dos R$ 366 de 2024. Isso eleva a previsão de vendas do Sindilojas para R$ 303 milhões, um avanço de 19,7%, superior à inflação.

Os brinquedos que serão mais comprados:

Boneca: 41,1%

Carrinho: 24,7%

Jogos: 19,9%

Bola: 14,7%

Boneco de super herói: 10%

Jogos de montar: 9,1%

Carrinho elétrico: 7,4%

Quebra-cabeça: 5,2%

Carro de controle remoto: 3,9%

Carrinho de boneca: 2,2%

