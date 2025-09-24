Brechó infantil abre em Porto Alegre com 30 mil produtos à venda

Com mais de 30 mil produtos à venda, a rede BamboKids inaugurou seu segundo brechó em Porto Alegre. A loja fica na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, e tem 400 metros quadrados. Vende roupas, brinquedos, calçados, cadeirinhas e outros acessórios, novos ou usados. O investimento é de R$ 600 mil.
É a quinta operação da marca no Estado. As outras unidades ficam em Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, na zona sul de Porto Alegre e em Lajeado, onde é a sede.
O funcionamento é o tradicional: o cliente leva itens usados e troca por dinheiro ou crédito para comprar outras peças. As roupas, que vão do recém-nascido até o tamanho 14, são cadastradas no sistema, higienizadas e colocadas à venda.
— Queremos romper com a ideia de que o brechó é um lugar com coisas velhas e desorganizadas — diz a gerente-administrativa Jaqueline Rohr, que ressalta expectativa de atingir novos públicos da Capital.
São 70 funcionários trabalhando na BamboKids, sendo 12 na nova operação. O objetivo é chegar a 10 lojas no Rio Grande do Sul, mas ainda não foram definidos os locais.
