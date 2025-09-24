Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em 400m²
Notícia

Brechó infantil abre em Porto Alegre com 30 mil produtos à venda

É a quinta loja da rede, que investiu R$ 600 mil na operação 

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS