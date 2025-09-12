Bombacha lidera vendas para a Semana Farroupilha

Bombacha lidera as vendas para a Semana Farroupilha no varejo, mostra sondagem feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Na sequência, os comerciantes apontaram camisa polo e alpargata. Ou seja, o consumidor está querendo garantir a pilcha.
Oito em cada 10 lojistas disseram já estar vendendo itens gauchescos. A maioria aponta que o movimento, porém, ainda é moderado, mas metade espera aumentar as vendas em relação ao ano passado. É esperado um gasto médio de R$ 325 por pessoa, acima dos R$ 293 de 2024.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)