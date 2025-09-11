Bilionárias: as cinco redes de lojas do RS que mais vendem

No total do país, o varejo vendeu R$ 1,3 trilhão em 2024. O ranking das 300 maiores redes foi divulgado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá sequência aos estudos que eram feitos pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). O Carrefour segue na liderança, com R$ 120,6 bilhões em venda, que, no Rio Grande do Sul, tem hipermercados com a marca, atacarejos do Atacadão, clube de compras do Sam's Club e está encerrado a marca Nacional para se concentrar em lojas maiores.
A coluna selecionou no ranking as cinco maiores varejistas com sede no Rio Grande do Sul, que inclui empresas de moda, supermercados e farmácias:
1º- Lojas Renner
- Manteve a 12ª posição no ranking nacional
- Vendeu R$ 18,4 bilhões (+10%)
- 686 lojas
2º- Companhia Zaffari
- Caiu da 31ª para a 32ª posição no ranking nacional
- Vendeu R$ 8,41 bilhões (+10%)
- 41 lojas
3º - Farmácias São João
- Subiu da 36ª para a 35ª no ranking nacional
- Vendeu R$ 8 bilhões (+21%)
- 1.200 lojas
4º - Comercial Zaffari
- Subiu da 55ª pra a 49ª posição no ranking nacional
- Vendeu R$ 5,753 bilhões (+31%)
- 46 lojas
5º - Panvel
- Subiu da 56ª para a 53ª posição no ranking nacional
- Vendeu R$ 5,053 bilhões (+16%)
- 631 lojas
