Biblioteca mais antiga do RS será restaurada com doação de R$ 2 milhões do Banrisul

A Biblioteca Rio-Grandense receberá R$ 2 milhões do Banrisul para recuperação do seu prédio em Rio Grande, no sul do Estado. A doação já foi aprovada pela diretoria do banco, contou o presidente, Fernando Lemos, ao ouvir na Rádio Gaúcha que a coluna estava na cidade para o lançamento de GZH Zona Sul.

A doação faz parte do programa de incentivo à recuperação das principais bibliotecas de acesso público do Estado. No total, são R$ 10 milhões. Estruturas de Porto Alegre e Pelotas já receberam verba.

Com 179 anos, a Biblioteca Rio-Grandense é a mais antiga do Estado. Tem 450 mil livros e uma coleção de jornais que circularam desde o século 19.

