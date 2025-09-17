Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Biblioteca mais antiga do RS será restaurada com doação de R$ 2 milhões do Banrisul

Estrutura tem 179 anos e um acervo de 450 mil livros 

