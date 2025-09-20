Atrás de outras do RS, Porto Alegre entra no ranking dos imóveis novos mais caros do Sul

Preço do metro quadrado na Capital é de R$ 14.833. André Ávila / Agencia RBS

Porto Alegre entrou no ranking das cidades com o metro quadrado mais caro da Região Sul, atualizado com os dados do primeiro semestre de 2025 pela Brain Inteligência Estratégica. Saiu Balneário Piçarras (SC) e subiu a capital gaúcha. São considerados imóveis novos à venda.

O primeiro lugar segue com Balneário Camboriú (SC), o que não surpreende, pois a cidade catarinense já está famosa pelos empreendimentos de luxo. Do Rio Grande do Sul, tem Gramado (que subiu da 4ª para a 3ª posição), Torres, Capão da Canoa e, agora, Porto Alegre. Paraná nem aparece.

Os maiores preços por metro quadrado:

Balneário Camboriú (SC): R$ 38.368 Bombinhas (SC): R$ 21.791 Gramado (RS): R$ 19.946 Florianópolis (SC): R$ 19.774 Itajaí (SC): R$ 19.693 Torres (RS): R$ 18.485 Itapema (SC): R$ 17.875 Porto Belo (SC): R$ 15.940 Capão da Canoa (RS): R$ 14.835 Porto Alegre (RS): R$ 14.833

