Atrás de outras do RS, Porto Alegre entra no ranking dos imóveis novos mais caros do Sul

Porto Alegre entrou no ranking das cidades com o metro quadrado mais caro da Região Sul, atualizado com os dados do primeiro semestre de 2025 pela Brain Inteligência Estratégica. Saiu Balneário Piçarras (SC) e subiu a capital gaúcha. São considerados imóveis novos à venda.
O primeiro lugar segue com Balneário Camboriú (SC), o que não surpreende, pois a cidade catarinense já está famosa pelos empreendimentos de luxo. Do Rio Grande do Sul, tem Gramado (que subiu da 4ª para a 3ª posição), Torres, Capão da Canoa e, agora, Porto Alegre. Paraná nem aparece.
Os maiores preços por metro quadrado:
- Balneário Camboriú (SC): R$ 38.368
- Bombinhas (SC): R$ 21.791
- Gramado (RS): R$ 19.946
- Florianópolis (SC): R$ 19.774
- Itajaí (SC): R$ 19.693
- Torres (RS): R$ 18.485
- Itapema (SC): R$ 17.875
- Porto Belo (SC): R$ 15.940
- Capão da Canoa (RS): R$ 14.835
- Porto Alegre (RS): R$ 14.833
