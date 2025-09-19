Atingida por enchente, biblioteca mais antiga do RS usará doação de banco para reparos urgentes

Com 179 anos, a Biblioteca Rio-Grandense fica a poucos metros da Lagoa dos Patos. Chegou a ficar alagada na enchente de 2024, mas nenhum material foi danificado, pois a equipe transferiu o acervo ao segundo andar. Atualmente, os maiores problemas são de infiltração no telhado e calhas. As madeiras do revestimento da parede e do piso estão apodrecendo com a umidade. Segundo a arquiteta Helenise Couto, o prédio também precisa melhorar a acessibilidade e de prevenção contra incêndios.

O valor não dá conta de tudo, mas ajudará a sanar os problemas mais graves, como arrumar telhado, reforçar estruturas e reformar banheiros. Já se calculou que uma revitalização completa exigiria R$ 11 milhões.

Na diretoria há 25 anos e na presidência há seis, Francisco Alves ressalta que os serviços prestados à biblioteca não são remunerados. São “amor à causa”. Diz que sua função é “manter as portas abertas” mesmo com as dificuldades. Privada, a instituição é mantida com mensalidades de associados, mas já contou com auxílio da prefeitura em outros momentos.

— É uma política de sobrevivência, ou seja, viver com muito pouco — resumiu.

Pelas redes sociais, a biblioteca tem pedido doações e buscando novos associados, que pagam R$ 20 por mês. A visitação é gratuita.

