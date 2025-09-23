Ata do Copom, Lula na ONU, dólar, Ibovespa e mais pílulas da economia 23.09

Agenda

Divulgação da Ata do Copom, com detalhes da reunião do Banco Central na semana passada, quando a taxa de juro Selic foi mantida em 15% ao ano.

À tarde, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell, discursa. Todos atentos para sinais da política monetária.

O presidente do Bacen, Gabriel Galípolo, tem reunião com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e com presidentes de bancos.

O presidente Lula fala na assembleia geral das Nações Unidas (ONU).

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reunirá com o dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir apoio à política econômica do país, que enfrenta uma nova crise.

Receita Federal divulga a arrecadação de agosto.

Índice FipeZap de Venda e Locação de Imóveis Comerciais de Porto Alegre. Para compra, o preço subiu 0,38% em agosto sobre julho. Em 12 meses, a alta é de 0,84%. O metro quadrado fica em média em R$ 6.434. Já o aluguel novo subiu 0,17% no mês passado, acumulando alta de 1,23% em 12 meses. O preço fica em R$ 34,35.

Rands, braço de soluções financeiras e serviços da Randoncorp, participará pela primeira vez da TranspoSul, feira de transporte e logística que começa hoje e vai até sexta-feira na Fiergs.

Pílulas

Dólar subiu 0,33%, para R$ 5,33. Ibovespa caiu 0,52%, aos 145.109 pontos.

