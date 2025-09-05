Giane Guerra

Aprovado plano da recuperação judicial de R$ 155 milhões de indústria centenária de couro

A empresa da Serra gera 450 empregos e teve a crise piorada na enchente, quando ficou um mês com faturamento zero

