Aprovado plano da recuperação judicial de R$ 155 milhões de indústria centenária de couro

Fasolo foi fundada em 1917. Fasolo / Redes Sociais/Reprodução

Foi aprovado por credores o plano de recuperação judicial da Fasolo, fabricante de artigos em couro de Bento Gonçalves fundada em 1917. A dívida da empresa é de aproximadamente R$ 155 milhões. Os credores são principalmente bancos e securitizadoras.

A empresa gera 200 empregos diretos e 250 indiretos. Segundo o advogado Anaximenes Ramos Fazenda, do escritório Hackmann e Costa, a operação segue normal e os resultados melhoraram.

— Despesas operacionais e financeiras foram reduzidas. O faturamento de 2025 já está 15% superior ao do mesmo período do ano passado — afirma Fazenda — Isso permitiu não trabalhar tanto com mercado financeiro de securitizadora e FDICS (fundos de direito creditório), reduzindo cerca de 75% do custo do que era mais sensível, e, com novos parceiros, se obteve redução de 50% em outros.

Acrescentou que a equipe comercial foi reestruturada e foram lançados novos produtos, com aumento da venda online. A crise financeira da empresa se agravou a partir de 2023. Ela não foi atingida pela enchente, mas teve um mês de faturamento quase zero.

