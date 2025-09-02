Após outro supermercado no Litoral, rede de SC abrirá novas lojas em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Rede de Santa Catarina com foco em supermercados, o Bistek abrirá em 2026 a loja da Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, onde ficava um Nacional fechado há uma década. O prédio, na altura do bairro Rio Branco, está sendo demolido para a construção de um novo. Confirmada também pelo diretor Walter Ghislandi à coluna a inauguração de um supermercado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.
Lembrando que, nesta quinta-feira (4), será aberta ao público a unidade de Tramandaí.
— Uma bela loja — diz.
A rede entrou no mercado gaúcho há poucos anos por Torres e é conhecida por não abrir atacarejos. Seu foco é em supermercados. Cada operação da empresa custa de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões. São lojas com até 2,5 mil metros quadrados aproximadamente. A ideia é chegar a 12 pelo Estado.
Para 2025, o plano é faturar R$ 3 bilhões. O mercado gaúcho participa com 17% desta venda, mas a intenção é chegar a 35% no médio prazo e, no futuro, vir metade de Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Provavelmente, isso exigirá um centro de distribuição em território gaúcho.
