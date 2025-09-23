Após duas quebras, primavera insinua recorde no azeite de oliva no RS: "Florada excepcional"

A primavera chega com a expectativa para a retomada no cultivo de oliveiras no Rio Grande do Sul. Foram duas quebras, que reduziram a um terço a produção recorde de 580 mil litros de azeite de oliva em 2023. As enchentes impediram a formação das azeitonas e danificaram pomares. Ao comemorar os sete azeites de oliva gaúchos no ranking Flos Olei 2026 dos 500 melhores do mundo, o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flávio Obino Filho, atualiza a projeção para 2026: "Está indo muito bem até agora". As condições estão até melhores do que em 2022. Ou seja, podemos vir a ter novo recorde, a depender da primavera.
— Tivemos a maior quantidade de dias de frio dos últimos 20 anos. A florada está excepcional. Agora é torcer que não tenha muita chuva nem geada tardia. A primavera é que define — detalha.
O Rio Grande do Sul é o coração da olivicultura no Brasil, com área plantada de 6,2 mil hectares — 5 mil já em idade produtiva. São 325 produtores distribuídos em 110 municípios. Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro ganham espaço.
