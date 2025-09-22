Após 15 anos, eleição de sindicato de professores do RS volta a ter chapas concorrentes

Eleição do Sinpro-RS decidirá a gestão do sindicato de 2026 a 2028. Diogo Duarte / Agencia RBS

Pela primeira vez desde 2010, a eleição para a direção do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS) terá duas chapas. São 21 mil associados aptos a votar de 28 a 30 de outubro no pleito que escolherá a gestão da entidade de 2026 a 2028. A coluna perguntou aos concorrentes quais eram suas propostas.

Diretor de Assuntos Jurídicos e candidato à reeleição pela Chapa 1, o professor Erlon Schuler destaca que, caso reeleita, a gestão continuará lutando para equiparar o salário dos professores de educação infantil e fundamental I com os demais níveis. Outra prioridade é seguir negociando aumento do percentual de hora-atividade (valor recebido pelos professores para trabalhos em finais de semana e adaptação de materiais para alunos com dificuldade de aprendizagem).

— Conquistamos o aumento de 2% para 2,5% do salário, mas queremos mais. Somos uma chapa com 35% de renovação e 60% dos integrantes são mulheres. Essas são questões muito importantes para nós — disse Schuler, apontando que a chapa concorrente é composta majoritariamente por recém-associados. — Nós nem conhecemos eles.

Já o professor Felipe Ferraz Merino integra o grupo que concorre pela Chapa 2, que promete lutar pelo aumento de remuneração e pelo reajuste de benefícios e gratificações por tempo de serviço. Outra proposta é oferecer consultas gratuitas com médicos do trabalho, psicólogos e psiquiatras para professores vítimas de violência e assédio moral.

— Somos uma chapa diversa, com 64 membros de 15 cidades diferentes — diz e critica a gestão financeira atual. — O sindicato arrecada muito e não investe esse dinheiro em serviços efetivos. Há um gasto muito grande com salários.

Merino defende que o sindicato volte a ter presidente. Atualmente, na gestão com Schuler, a direção não tem hierarquia entre os integrantes.

