Antecipada abertura de supermercado reconstruído no Litoral

Antecipada em 15 dias, para 1º de outubro, a inauguração do supermercado que o Asun reconstruiu em Cidreira, no Litoral Norte, com um investimento de R$ 20 milhões. As obras (milagres acontecem) ficaram prontas antes do previsto. A unidade é uma das cinco que mais vendem no grupo.

A loja existe desde 1993, quando foi inaugurada como o primeiro centro comercial da empresa, com sete lojas e até um chafariz dentro. Estas operações ficaram em outra edificação temporária durante a obra. Um novo prédio foi erguido, somando 3,7 mil metros quadrados de área de vendas, 800 metros quadrados a mais do que antes.

A finalização total da obra será em dezembro. Serão 110 funcionários fixos, número que subirá a 160 no verão. O Asun tem, atualmente, 40 lojas. Chegou em 1975 ao Litoral, onde tem uma tradição forte e chega a empregar 2 mil funcionários.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cinturão de investimentos em tecnologia, o preço da falta de ferrovias no RS e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)