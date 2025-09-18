Ações judiciais por burnout no RS se concentram na saúde e em empresas com mais de 50 anos

Na comparação com 2015, número de processos de burnout é 241% maior; apesar disso, índice segue abaixo do registrado em 2023. terovesalainen / stock.adobe.com

De 2015 para cá, 341 processos de burnout no Rio Grande do Sul foram identificados pela Predictus, empresa de bancos de dados judiciais. Comparando 2024 com o primeiro ano do levantamento, o crescimento de casos de esgotamento profissional foi de 241%.

Assim como sua posição no ranking de PIBs, o Estado fica em sétimo no país em número de ações envolvendo burnout. A Predictus chama a atenção para a concentração de casos no setor de saúde. O maior número de registros foi em atividades de atendimento hospitalar, 20% do total de processos. Isso faz não surpreender o crescimento maior após 2020, quando começou a pandemia.

Em segundo lugar, a educação superior traz 6,2% dos casos. Em terceiro, 5,6% deles são na administração pública. Aqui, a Predictus também observa uma diferença grande em relação ao país, onde o setor financeiro concentra registros de burnout.

Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas e Santa Cruz do Sul se destacam — negativamente — pelo número de processos.

Em 2023, atingiu-se o pico e, depois, desacelerou. Com o que já foi verificado em 2025, a tendência é manter o recuo, mas ainda em patamares superiores ao pré-pandemia.

A predominância de empresas "maduras" (47,.5% com mais de 50 anos) entre os casos sugere características específicas dos casos de burnout no Estado:

Práticas organizacionais cristalizadas, desenvolvidas ao longo de décadas;

Culturas corporativas estabelecidas, com maior resistência a mudanças;

Estruturas hierárquicas tradicionais, potencialmente mais rígidas;

Necessidade de modernização em práticas de gestão de pessoas e bem-estar.

