Ação na orla do Guaíba distribuirá 3 mil picolés para comemorar Dia do Sorvete

O Dia do Sorvete, originalmente celebrado no dia 23 de setembro, será comemorado neste sábado (27) com distribuição de picolés na orla do Guaíba. O evento da Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel) ocorrerá das 15h às 17h, no trecho 3, perto da pista de skate.

A ideia é ter atividades recreativas elaboradas pelo Sesc Azenha, como corrida com sorvete, desafios, desenhos e adivinhação de sabores. Participam da ação as marcas Cremolatto, Sorvetes Dani, Bom Gosto e Obah Sorvetes, mas dados da Receita Federal apontam que há 388 empresas gaúchas no setor, principalmente de micro e pequeno porte.

Qualidade

A coluna aproveitou a deixa para perguntar se há algum tipo de movimento para substituir a gordura vegetal hidrogenada dos sorvetes fabricados no Rio Grande do Sul, como os chocolateiros de Gramado fizeram e chegaram a criar um selo de qualidade.

"A substituição da gordura hidrogenada é um processo em curso por parte das empresas, em especial as mais atentas à questão da saudabilidade. Não há um acompanhamento da Agagel das práticas por parte de cada empresa. Contudo, sabemos que parte das empresas que já não utilizam mais a gordura vegetal a substituem por gordura de palma, por exemplo, nata ou creme de leite. O consumidor está pedindo produtos mais saudáveis e consequentemente os fabricantes vão tendo que se adequar. ", disse o presidente da Agagel, Marcelo Melatti.

