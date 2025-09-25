Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Do norte gaúcho
Notícia

A única empresa que participará do leilão de dois aeroportos do RS

A proposta contempla investimento e a gestão dos terminais por 30 anos

Economia

Jocimar Farina

