A única empresa que participará do leilão de dois aeroportos do RS

Aeroporto regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo e o aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo. GZH / Montagem

A única empresa que participará do leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo será a ECB Holding, cuja marca mais conhecida é a Be8, líder na fabricação de biodiesel. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (25) pela bolsa de valores de São Paulo, a B3.

A coluna está em uma das unidades da empresa aqui no norte gaúcho. O CEO Erasmo Batistella confirmou que estará no leilão. O evento está marcado para esta sexta-feira (26), às 10h, em São Paulo.

A proposta é administrar os terminais Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, por 30 anos. As estruturas têm previsão de receber R$ 102,2 milhões em investimentos. Desse total, R$ 66,24 milhões vão para Santo Ângelo e para Passo Fundo.

Essa é a segunda tentativa do governo do Estado de repassar os terminais para a iniciativa privada. Na primeira vez, nenhuma empresa apresentou interesse. Para convencer interessados, o governo alterou alguns itens do edital, esclareceu já o colunista de GZH Jocimar Farina. Houve aumento do aporte público, que passou de R$ 29 milhões na proposta inicial para R$ 45,75 milhões. O governo também garantirá que repassará até R$ 609,3 mil por mês a cada um dos aeroportos. O valor da tarifa de embarque doméstico foi reduzido de R$ 63,22 para R$ 44,27. Leia aqui o que está previsto de obra para cada aeroporto.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: reestruturação da Cotribá, indústria de casa nova e empregos catarinenses no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)