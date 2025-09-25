A rodovia que é um gargalo para a 2ª maior economia do RS: "É vergonhoso"

Após ter apontado altos prejuízos pelo bloqueio do trecho da ferrovia no norte gaúcho, o empresário Erasmo Battistella acrescentou que as rodovias estaduais e federais do entorno estão “caóticas”, principalmente a BR-285. Como presidente da Be8 e agora lançando a construtora CI8, é um dos que mais investem na região de Passo Fundo, que passou a serra gaúcha e é o segundo maior PIB do Estado, o que exige boa logística. Esta via, em especial, tem gerado reclamação de vários empresários.
— É vergonhoso ver uma estrada tão importante totalmente defasada. É a rodovia do Mercosul, que liga o Brasil à Argentina.
Battistella defende duplicação e construção de trevos com urgência.
— Toda ela precisa ser duplicada, da divisa com Santa Catarina à Argentina. Tem dias com mais de 20 mil veículos passando. Dados globais pontuam que a via tem que ser duplicada quando passa dos 10 mil.
É na margem desta BR que a Be8 está construindo um complexo industrial de R$ 1,3 bilhão, que inclui fábricas de etanol, de glúten vital e de CO2, na qual o gás carbônico será "limpo" para ser usado inclusive na gaseificação de bebidas. E lembrando sobre a ferrovia, foi em um painel mediado pela coluna na Expointer que Battistella comentou que a falta deste transporte demandará um gasto R$ 7 milhões maior em frete, colocando 2,5 mil caminhões a mais na estrada.
— E vai aumentar no ano que vem, porque queremos produzir mais na fábrica.
Para fechar, a ECB Holding, grupo comandado pelo empresário, será a única empresa a participar do leilão nesta sexta-feira (26) em São Paulo para administrar por 30 anos os aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo.
Ouça a entrevista na íntegra:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: reestruturação da Cotribá, indústria de casa nova e empregos catarinenses no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)