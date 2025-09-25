Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Norte do RS
Notícia

A rodovia que é um gargalo para a 2ª maior economia do RS: "É vergonhoso"

Um dos empresários que mais investem na região defende que estrada seja duplicada com urgência de SC à Argentina

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS