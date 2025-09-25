A rodovia que é um gargalo para a 2ª maior economia do RS: "É vergonhoso"

BR-285 é usada para transporte de cargas por grandes empresas do norte gaúcho. Reprodução RBS TV / Divulgação

— É vergonhoso ver uma estrada tão importante totalmente defasada. É a rodovia do Mercosul, que liga o Brasil à Argentina.

Erasmo Battistella é o CEO da Be8, gigante nacional de biodiesel com sede em Passo Fundo. Bruno Pancot / Divulgação

Battistella defende duplicação e construção de trevos com urgência.

— Toda ela precisa ser duplicada, da divisa com Santa Catarina à Argentina. Tem dias com mais de 20 mil veículos passando. Dados globais pontuam que a via tem que ser duplicada quando passa dos 10 mil.

É na margem desta BR que a Be8 está construindo um complexo industrial de R$ 1,3 bilhão, que inclui fábricas de etanol, de glúten vital e de CO2, na qual o gás carbônico será "limpo" para ser usado inclusive na gaseificação de bebidas. E lembrando sobre a ferrovia, foi em um painel mediado pela coluna na Expointer que Battistella comentou que a falta deste transporte demandará um gasto R$ 7 milhões maior em frete, colocando 2,5 mil caminhões a mais na estrada.

— E vai aumentar no ano que vem, porque queremos produzir mais na fábrica.

Para fechar, a ECB Holding, grupo comandado pelo empresário, será a única empresa a participar do leilão nesta sexta-feira (26) em São Paulo para administrar por 30 anos os aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo.

Ouça a entrevista na íntegra:

