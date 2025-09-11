A estratégia da rede gaúcha de postos para "sair da dependência do combustível"

Com 32 postos de combustíveis e 40 lojas de conveniência (14 da Alegrow), o Grupo Farroupilha quer rentabilizar cada vez mais seus pontos de venda e "sair um pouco da dependência do combustível", disse o CEO Eduardo Costa. O executivo avalia que o gosto do brasileiro pelo carro elétrico "é racional, não ideológico". O empresário planeja abrir mais três lojas até o final do ano. Assista à entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha: