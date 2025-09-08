A diferença dos valores anunciados por Lula para negociar dívida rural

Medida provisória para negociação da dívida de produtores rurais foi publicada na última sexta-feira (5). CanalGov / Youtube / Reprodução

Ao detalhar a medida provisória para negociações da dívida de produtores rurais, o governo federal falou em dois valores: R$ 12 bilhões e R$ 20 bilhões, o que gerou dúvida por parte de leitores. A publicação ocorreu no final de semana após anunciada por Lula e depois por ministros na Expointer, mas ainda falta regulamentação por parte do Conselho Monetário Nacional (CMN), explicou à coluna o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Os R$ 12 bilhões, principal valor disponibilizado, são do Tesouro Nacional. O recurso será repassado a bancos públicos, privados e cooperativas de crédito, com estruturação feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os outros R$ 20 bilhões são recursos próprios dos bancos com juro pactuado por cada um. Segundo o governo federal, este crédito será estimulado por incentivos tributários para que sejam renegociados débitos. A ideia é que não impacte o Índice de Basiléia dos bancos, parâmetro para avaliar a solidez das instituições financeiras, sinalizando que os bancos mantêm capital suficiente para cobrir possíveis perdas, o que reduz risco para acionistas e clientes.

