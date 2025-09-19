A cidade gaúcha que está prospectando negócios com 62 empresas

A cidade de Rio Grande está negociando com 62 empresas para atrair investimentos. O município ainda se ressente da decadência do polo naval, mas tem o porto como um importantíssimo ativo. São contatos feitos pelo secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães, que falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira abaixo.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: o absurdo das ferrovias no RS, loja da Shein em POA e multinacional fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)