Véspera do tarifaço, fala de Trump, mais agenda e pílulas da economia 05.08

Agenda

Atenção voltada, claro, para eventuais manifestações de Trump à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o tarifaço já foi atribuído pelo presidente dos Estados Unidos ao processo contra Bolsonaro. Por enquanto, apenas o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, divulgou uma nota acusando o ministro Alexandre de Moraes de violar os direitos humanos. Trump dará entrevista à CNBC às 9h pelo horário de Brasília.

Enquanto os dias são de tensão por aqui no Brasil com o tarifaço, o mercado norte-americano está otimista de que os dados mais "tranquilos" da economia abram espaço para o corte na taxa de juro por lá. O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) tem ficado no radar de ataques do presidente Donald Trump, que quer corte no juro. Agora, o cenário econômico parece dar condições para a redução, especialmente pelo arrefecimento do mercado de trabalho.

Por aqui, tem divulgação da ata com detalhes da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando o Banco Central parou e subir a taxa de juro Selic. Manteve em 15%, mas segurou a porta aberta para retomar as altas, caso a inflação volte a preocupar.

Índice FipeZap de imóveis residenciais à venda aponta aceleração no preço em Porto Alegre, para uma alta de 0,66% em julho sobre junho. No acumulado de 12 meses, fica em 8,67%, com preço médio de R$ 7.368.

Pílulas

Dólar caiu 0,69%, para R$ 5,50. Ibovespa subiu 0,40%, aos 132.971 pontos.

