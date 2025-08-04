Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios do futebol
Notícia

Venda de Wesley à Roma pode render R$ 16 milhões à massa falida de empresa do RS e time de SC

Aliás, este é considerado o ativo mais relevante para pagar os credores

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS