Venda de Wesley à Roma pode render R$ 16 milhões à massa falida de empresa do RS e time de SC

A recente venda do jogador Wesley Vinícius França Lima pelo Flamengo à Roma, da Itália, pode render mais de R$ 16 milhões às massas falidas da K2 Soccer e do Clube Atlético Tubarão SPE. O cálculo é do escritório Von Saltiél Administração Judicial, responsável pelo processo de falência das duas empresas. Isso porque a transferência do atleta envolve dois direitos patrimoniais com reflexo direto no ativo.

Os advogados Germano von Saltiél e Mateus Portal Fraga afirmam que, em contrato assinado à época da cessão dos direitos federativos de Wesley ao Flamengo, o Atlético Tubarão — controlado em 99% pela K2 Soccer — manteve direito a 10% do valor de futuras transferências definitivas do jogador, que, agora, foi vendido por 25 milhões de euros (cerca de R$ 161,4 milhões). Aliás, é um dos poucos ativos relevantes da falência, ou seja, para garantir pagamento de credores.

"O Clube Atlético Tubarão SPE também será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade previsto no Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores da FIFA, por ter sido um dos clubes formadores de Wesley. Esse dispositivo garante aos clubes que participaram da formação de atletas profissionais o recebimento de um percentual sobre transferências internacionais. Neste caso, a FIFA estabelece o percentual de 0,92% sobre o valor bruto da transferência, a ser pago pela Roma, via Câmara de Compensação da FIFA, diretamente ao clube formador: o Tubarão SPE.", disseram os administradores judiciais à coluna.

A falência da K2 foi decretada ainda em 2023, quando a Justiça aceitou o pedido de um credor. A empresa do grupo Baltoro, que tem sedes no Rio Grande do Sul e em Londres, investia em clubes, como o Tubarão, de Santa Catarina.

