Lojistas venderam mais do que esperado no Dia dos Pais

A venda de Dia dos Pais veio melhor do que o esperado pelo comércio, mostrou a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Pesquisa feita após a data apontou faturamento superior a R$ 200 milhões, acima dos R$ 192 milhões calculados na projeção. O gasto por cliente (R$ 509 em média) ficou bem acima do previsto.

Porém, apenas 17% disseram ter vendido mais do que em 2024. Para 42%, o faturamento se manteve e caiu para outros 35%. Quem se deu bem percebeu aumento do movimento. Quem vendeu menos culpou a falta de dinheiro do consumidor e a concorrência com a venda online.

Mais vendidos:

Vestuário: jaqueta e roupão

Calçados: tênis

Eletrônicos: celular e TV

Cosméticos: perfume

