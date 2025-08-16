Lojistas venderam mais do que esperado no Dia dos Pais

A venda de Dia dos Pais veio melhor do que o esperado pelo comércio, mostrou a pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Pesquisa feita após a data apontou faturamento superior a R$ 200 milhões, acima dos R$ 192 milhões calculados na projeção. O gasto por cliente (R$ 509 em média) ficou bem acima do previsto.
Porém, apenas 17% disseram ter vendido mais do que em 2024. Para 42%, o faturamento se manteve e caiu para outros 35%. Quem se deu bem percebeu aumento do movimento. Quem vendeu menos culpou a falta de dinheiro do consumidor e a concorrência com a venda online.
Mais vendidos:
- Vestuário: jaqueta e roupão
- Calçados: tênis
- Eletrônicos: celular e TV
- Cosméticos: perfume
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)