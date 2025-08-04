Veículos, emprego, supermercados, mais agenda e pílulas da economia 04.08

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Entidades do consumo e varejo preparam documento para o governo federal detalhando os impactos do tarifaço e propostas de apoio, como suspensão da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Também será pedido apoio a adiantamentos de contrato de câmbio (ACCs) e flexibilização nas contratações pela CLT.

O mercado futuro de Nova York sobem após dados de emprego mostrarem criação de apenas 110 mil vagas. O número fraco fez o mercado apostar em corte de juro na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano).

Entidade das distribuidoras de veículos, a Fenabrave divulga as vendas de julho.

Caged de junho, com dados de criação de empregos formais, com dados de carteira de trabalho do governo federal.

Reunião da Subcomissão de Acompanhamento da Retomada dos Negócios após a Enchente de 2024, na Assembleia Legislativa. A coordenação é do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PP). Entidades empresariais atualizarão dados de impactos ainda sentidos nos negócios.

Presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, apresenta as novidades e a programação da 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2025, que será de 19 a 21 de agosto. Será comunicada a realização do 3º Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, com 115 sucessores, e o 5º Encontro das Estaduais, com 180 líderes varejistas de 26 Estados.

Pílulas

Dólar caiu 1,01%, para R$ 5,54. Ibovespa caiu 0,48%, aos 132.437 pontos.

