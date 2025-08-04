Varejo do RS espera, ao menos, vender o mesmo do que no Dia dos Pais do ano passado

As lojas do Rio Grande do Sul venderão R$ 1,35 bilhão para este Dia dos Pais, estima a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). É o mesmo valor alcançado no ano passado, ou seja, não cresceria nem o equivalente à inflação do período, em torno de 5%.

Além da turbulência política, o juro está elevado e a inadimplência tem batido sucessivos recordes - supera 40% da população gaúcha adulta, segundo a Serasa Experian. Ainda assim, a entidade varejista acredita que frio e chuva sustentarão a venda igual a 2024.

Já pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) foi mais cautelosa. Estimou para a Capital venda de R$ 192 milhões, 13,5% inferior ao que havia sido projetado para a data em 2024, de R$ 222 milhões. Relembre: Venda de Dia dos Pais tem previsão de queda forte em Porto Alegre

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)