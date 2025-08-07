Usina solar do RS vende ações com retorno estimado de inflação mais 12,8% ao investidor

A remuneração dos dividendos tem previsibilidade pela receita do contrato de locação de 15 anos feito com a Corsan/Aegea. Hurst Capital / Divulgação

Quer ser sócio de uma usina de energia solar? É o que está propondo a Hurst Capital, que está centralizando os investimentos dos interessados em ações da Usina Itaqui 2, na Fronteira Oeste. A operação foi comprar e, para pagar a última parcela de R$ 2 milhões, estão sendo captados recursos no mercado.

É possível investir a partir de R$ 10 mil. O rendimento é estimado em IPCA (inflação oficial) mais 12,8% ao ano.

— Isento de Imposto de Renda e com a taxa de custo da operação já descontada — esclarece o sócio da Hurst Capital Fabio Guerra — É na modalidade de crowdfunding, autorizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários, órgão que fiscaliza o mercado).

A remuneração dos dividendos será pela receita do contrato de locação de 15 anos feito com a Corsan/Aegea. O valor mensal é de R$ 369 mil. A emissão é da GBZ Energia Investimentos, única cotista da usina. O investimento é feito pela plataforma da Hurst.

