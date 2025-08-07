Giane Guerra

Urbanismo
"Uma saída para uma cidade mais democrática", diz líder da construção civil sobre Plano Diretor de Porto Alegre  

Empresário usou o Rio de Janeiro como exemplo, imaginando que a capital gaúcha terá pequenos centros urbanos de adensamentos

Economia

