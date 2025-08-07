"Uma saída para uma cidade mais democrática", diz líder da construção civil sobre Plano Diretor de Porto Alegre  

Presidente do Sinduscon-RS, Cláudio Teitelbaum defendeu o Plano Diretor em entrevista ao Gaúcha Atualidade. Sinduscon / Divulgação

Não há bandeira pela qual o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) esteja batalhando mais agora do que a do novo Plano Diretor de Porto Alegre. O presidente Claudio Teitelbaum falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Veja pequenos trechos abaixo, ouça a íntegra no final da coluna e confira ainda o estudo "Potencialidades Urbanas", encomendado da Space Hunters.

Como imagina a cidade com esta proposta do Plano Diretor?

Mini centros urbanos, uma saída para uma cidade mais democrática. Vou dar um exemplo: Rio de Janeiro. Tem quem gosta e quem não gosta, mas não dá para negar que quando se está zona sul do Rio, seja no Leblon ou em Ipanema, se faz tudo a pé, tem comércio no térreo dos prédios. Tem quem não gosta de morar em cima de um barzinho ou um supermercado. Então, não mora ali, mora mais afastado. Se tiver adensamento no 4º Distrito, vai ter mais supermercado, mais barzinhos, mais vida noturna. Temos o eixo na Avenida Nova York, que tomou o lugar da Padre Chagas. Olha o que surgiu de empreendimento imobiliário ali, porque as pessoas querem morar perto da conveniência. Vejo revitalização do Quarto Distrito, da Protásio Alves, da Farrapos e do Centro Histórico, que tem um potencial muito grande para a classe média, para as faixas 3 e 4 do Minha Casa Minha Vida. Vejo empresas empreendendo na própria Avenida Ipiranga agora com essa operação urbana consorciada, que trabalhem pela revitalização do Dilúvio.

Prédios altos e próximos terão apartamentos com menos ventilação e menos sol. A construção civil lidará com isso?

Entendo que 18% de recuo não deixará as construções muito próximas, então não haverá um elevado sombreamento. Se fossem, dois ou três metros, pode ser. Mas a construção civil tem, sim, condições de trabalhar. Com o decreto de sustentabilidade da prefeitura de Porto Alegre vigente hoje já, os empreendimentos já estão trabalhando com telhados verdes, vidros duplos, painéis solares, reuso da água da chuva, que reduzem ilhas de calor e melhoram o conforto térmico dos habitantes.





Ouça a entrevista completa:

