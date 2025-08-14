Uma das calçadistas mais conhecidas do RS corta produção e quadro de funcionários

Com sede em Igrejinha, a Usaflex atua como indústria e varejo no ramo de calçados. Usaflex / Divulgação

Tradicional calçadista com sede em Igrejinha, a Usaflex está reduzindo linhas de produção e fazendo demissões em fábricas gaúchas. Em Dois Irmãos, a linha de montagem de sapatos foi fechada. Isso levou à dispensa de 130 funcionários. Foram mantidas as linhas de corte e costura, nas quais atuam 300 trabalhadores, diz o prefeito Jerri Meneghetti.

Houve cortes também em Campo Bom, com 70 demissões. Lá, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria de Calçados de Campo Bom, Regina Knevitz, informa que a produção foi reduzida na esteira onde é feita a costura dos calçados.

O motivo não foi o tarifaço dos Estados Unidos. Ambos apontaram excesso de estoque, o que é consequência de queda de vendas. A boa notícia é que outras empresas já estão em busca destes trabalhadores para preencherem vagas de emprego.

Em nota apenas, a Usaflex enfatiza que não fechará fábricas. Ainda há unidades em Igrejinha e Parobé. Diz que as medidas são para “otimizar a logística entre suas plantas e alinhar a produção às demandas do mercado”.

A Usaflex teve anos de crescimento forte, entrando inclusive para o ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Isso porque ela atua como indústria e no varejo, com suas lojas de marca própria. Seu faturamento anual passou de R$ 1 bilhão, com 4,5 mil funcionários à época.

*Colaborou Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)