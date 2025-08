Um dos setores do RS que mais exportam aos EUA tem parte taxada, parte liberada e o restante sob investigação

O setor madeireiro passa pela investigação setorial Seção 232 (que verifica se a importação prejudica a segurança nacional). Antonio Valiente / Agencia RBS

Entre os itens mais exportados pelo Rio Grande do Sul para os Estados Unidos, estão madeiras e seus derivados, como celulose. Porém, são tantas especificidades que as exceções do tarifaço do presidente Donald Trump confundem sobre o impacto ou não nos embarques gaúchos. Celulose saiu ilesa, mas o presidente SindimadeiraRS (sindicato que representa indústrias que vão da madeira a móveis), Leonardo de Zorzi, explicou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, como o resto sofrerá.

A liberação da taxa é para tudo?

Não. O setor madeireiro passa pela investigação setorial Seção 232 (que verifica se a importação prejudica a segurança nacional), então esses produtos estão isentos momentaneamente e vão continuar mesmo com a tarifa de 50%. Nós temos outros produtos madeireiros, no entanto, que já tinham a tarifação de 10%, passarão a ter de 50% e representam bastante das indústrias do nosso Estado.

Quais tipos?

Um exemplo de produto gaúcho são as cercas residenciais de madeira, que serão atingidas. O Brasil é líder na produção e no fornecimento. Já outros, usados tanto em residências quanto em indústrias, não serão afetados. Depende muito da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), do HTS (Tabela Tarifária Harmonizada) e do código fiscal do produto.

Rubricas como as de madeira e celulose somam mais de 13% das exportações gaúchas aos Estados Unidos. Para onde vai se mandar a carga que eles não comprarão?

É uma bela pergunta. Temos que entender a magnitude dos Estados Unidos nas nossas exportações. Em 2024, responderam por 11% do faturamento total, considerando vendas internas e externas. É o maior parceiro comercial. São mais de 30 anos de uma relação comercial muito boa. Substituir mercado não é algo fácil. Então, acreditamos que, com clareza do que vai acontecer, se comece a absorver a nova tarifa e que a cadeia de fornecimento sustente, vamos dizer assim, esse tarifaço para que os negócios não terminem.

Ouça a entrevista completa:

