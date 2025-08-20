Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Um charme que vem dos EUA faz São Leopoldo temer perda da Taurus

Empresa já colocou um grupo de funcionários em férias coletivas e encerrou uma linha de produção

Isadora Terra

