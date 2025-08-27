Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Turismo
Notícia

Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los

Estudo da Embratur mapeou potenciais para recuperar o setor gaúcho, que está 20% abaixo do patamar de antes da enchente

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS