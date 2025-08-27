Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los

Agência do governo federal para promoção internacional do turismo no Brasil, a Embratur elaborou o Plano Brasis com diagnóstico de Estados, estratégias e plano de ação para o setor. O Rio Grande do Sul precisa bastante de um empurrão no turismo. As atividades econômicas do setor ainda estão 20% abaixo de antes da enchente, o aeroporto de Porto Alegre não consegue recuperar o fluxo de passageiros de antes da pandemia e a ocupação dos hotéis caiu na Região das Hortênsias, principal destino turístico do Estado.
A coluna teve acesso ao interessante estudo da Embratur ainda na semana passada. Abaixo, alguns destaques:
Mercados de origem de turistas estratégicos para o Rio Grande do Sul
Consolidados:
- Argentina
- Chile
- Paraguai
- Uruguai
Essenciais:
- Alemanha
- Estados Unidos
- Portugal
De crescimento:
- Itália
- Peru
Destinos para o turista internacional
Principais:
- Porto Alegre
- Gramado e Canela
- Cambará do Sul (Cânions)
Secundários:
- Bento Gonçalves e Garibaldi
- Caxias do Sul
- Pelotas
Emergentes:
- São Miguel das Missões
- Santana do Livramento
- Torres
- São José dos Ausentes
- Nova Petrópolis
O que o "trade" nacional quer vender do RS ao mercado internacional
(Pesquisa com 36 empresas que recebem turistas estrangeiros)
- Geoparque Cânions do Sul
- 33,3% têm interesse em incluir o destino no portfólio, mas têm dificuldade de fazer negócios
- 8,3% indicam necessidade de renovação do que é oferecido
* Embratur sugere expandir a presença do RS nas grandes operadoras de viagens de Portugal. Recomenda diversificar com produtos do perfil do mercado, exemplificando com a inserção do produto Cânions do Sul.
Diagnóstico
(1º semestre)
Chegadas via terrestre
- 1,1 milhão de pessoas
- Maior portão de entrada internacional terrestre do Brasil
- Oportunidade de desenvolver o terrestre multidestinos para o mercado da Argentina
Chegadas via área
- 13,4 mil pessoas
- Malha aérea
- +65 mil bilhetes com destino ao RS
- +107% de frequências
- Cinco países conectados: Peru, Portugal, Chile, Panamá e Argentina
1,205 milhão turistas internacionais
- +94,7 mil
- Origens: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Estados Unidos
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)