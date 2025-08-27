Turistas estrangeiros: onde o RS deve buscá-los e para quais cidades trazê-los

Agência do governo federal para promoção internacional do turismo no Brasil, a Embratur elaborou o Plano Brasis com diagnóstico de Estados, estratégias e plano de ação para o setor. O Rio Grande do Sul precisa bastante de um empurrão no turismo. As atividades econômicas do setor ainda estão 20% abaixo de antes da enchente, o aeroporto de Porto Alegre não consegue recuperar o fluxo de passageiros de antes da pandemia e a ocupação dos hotéis caiu na Região das Hortênsias, principal destino turístico do Estado.

Origens de turistas nas quais o RS deve apostar, segundo a Embratur. Embratur / Divulgação

A coluna teve acesso ao interessante estudo da Embratur ainda na semana passada. Abaixo, alguns destaques:

Mercados de origem de turistas estratégicos para o Rio Grande do Sul

Consolidados:

Argentina

Chile

Paraguai

Uruguai

Essenciais:

Alemanha

Estados Unidos

Portugal

De crescimento:

Itália

Peru

Destinos para o turista internacional

Principais:

Porto Alegre

Gramado e Canela

Cambará do Sul (Cânions)

Secundários:

Bento Gonçalves e Garibaldi

Caxias do Sul

Pelotas

Emergentes:

São Miguel das Missões

Santana do Livramento

Torres

São José dos Ausentes

Nova Petrópolis

O que o "trade" nacional quer vender do RS ao mercado internacional

(Pesquisa com 36 empresas que recebem turistas estrangeiros)

Geoparque Cânions do Sul

33,3% têm interesse em incluir o destino no portfólio, mas têm dificuldade de fazer negócios

8,3% indicam necessidade de renovação do que é oferecido

* Embratur sugere expandir a presença do RS nas grandes operadoras de viagens de Portugal. Recomenda diversificar com produtos do perfil do mercado, exemplificando com a inserção do produto Cânions do Sul.

Diagnóstico

(1º semestre)

Chegadas via terrestre

1,1 milhão de pessoas

Maior portão de entrada internacional terrestre do Brasil

Oportunidade de desenvolver o terrestre multidestinos para o mercado da Argentina

Chegadas via área

13,4 mil pessoas

Malha aérea

+65 mil bilhetes com destino ao RS

+107% de frequências

Cinco países conectados: Peru, Portugal, Chile, Panamá e Argentina

1,205 milhão turistas internacionais

+94,7 mil

Origens: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Estados Unidos

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)