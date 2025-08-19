Turismo gaúcho alterna altos e baixos sem recuperar-se da enchente

O turismo gaúcho vem alternando crescimentos e recuos com o passar dos meses. As atividades voltadas ao setor cresceram 0,5% em junho sobre maio, mas após uma queda de 1,8% no mês anterior. Com isso, o nível do setor fica 6,3% acima do pré-pandemia, mas 20,9% abaixo do pico histórico em abril de 2024, antes da enchente.
Aliás, inundação de maio do ano passado fez despencar a base de comparação. Então, é por isso que a pesquisa do IBGE aponta um crescimento de 38,5% em junho de 2025 na comparação com o mesmo mês de 2024. Era de se esperar inclusive que o acumulado do semestre tivesse trazido um avanço ainda maior do que os 9,4% verificados na pesquisa do instituto.
