Trump-Putin, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.08

Agenda

Reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Trump disse que não tem certeza se um cessar-fogo imediato , mas expressou interesse em intermediar um acordo de paz. Tensão entre os dois países, quando aumenta, afeta petróleo e dólar. Bolsas europeias sobem levemente, enquanto o petróleo recua diante de chance de aumento da oferta russa em caso de cessar-fogo.