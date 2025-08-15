Trump-Putin, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.08

Agenda
Reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Trump disse que não tem certeza se um cessar-fogo imediato , mas expressou interesse em intermediar um acordo de paz. Tensão entre os dois países, quando aumenta, afeta petróleo e dólar. Bolsas europeias sobem levemente, enquanto o petróleo recua diante de chance de aumento da oferta russa em caso de cessar-fogo.
Vendas do varejo dos Estados Unidos.
Dados de emprego no Brasil. Pesquisa do IBGE trará o fechamento do segundo trimestre.
Banrisul detalha seu balanço financeiro do terceiro trimestre.
Pílulas
Dólar subiu 0,32%, para R$ 5,41. Ibovespa caiu 0,24%, aos 136.356 pontos.
