Trinta exportadores já buscaram crédito de R$ 100 milhões no BRDE, que não terá juro extra

Os exportadores atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos poderão tomar diretamente com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) os empréstimos da linha de crédito de R$ 100 milhões anunciada pelo governo do Estado. A dúvida enviada por empresários à coluna foi esclarecida pelo presidente da instituição financeira, Ranolfo Vieira Júnior.

Isso significa que não serão necessários bancos repassadores, o que evita um custo a mais (o chamado spread) para o tomador do crédito. Com isso, está garantida a taxa de juro de IPCA (inflação oficial) mais 4% ao ano, o que dará um total de 8% a 9% ao ano.

- E a ideia é alcançar também os fornecedores dos exportadores, desde que comprovem terem sofrido com a taxação. Já temos 30 empresas inscritas de ramos, como alimentos, madeiras, móveis e metalmecânico - acrescentou no Tá na Mesa da Federasul.

O pagamento será em cinco anos, com um de carência. Por enquanto, não há previsão de aumento do valor. O governo gaúcho aguarda também o plano de contingência do governo federal para identificar o que mais fará por aqui.

Ranolfo Vieira Júnior, presidente do BRDE. Bruno Todeschini / Agencia RBS

