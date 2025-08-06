Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV

Para lidar com tarifaço
Trinta exportadores já buscaram crédito de R$ 100 milhões no BRDE, que não terá juro extra

Isso porque os empréstimos serão feitos diretamente com o BRDE

