Três áreas onde os salários mais sobem no RS

Seja pelo cenário geopolítico, seja pelos avanços na tecnologia, algumas áreas estão sendo mais demandadas levando ao aumento dos salários, com médias acima de R$ 30 mil. Uma pesquisa identificou quais são elas nas empresas do Rio Grande do Sul. Veja no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna