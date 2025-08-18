Terreno de 89 mil m² será cedido para indiana construir fábrica de tratores no Vale do Sinos

Área onde será instalada a fábrica da Mahindra em Dois Irmãos. Prefeitura de Dois Irmãos / Divulgação

Será formalizada nesta segunda-feira (18) a concessão pela prefeitura de Dois Irmãos, no Vale do Sinos, da área (foto acima) para a indiana Mahindra construir sua nova fábrica de tratores. Segundo o prefeito Jerri Meneghetti, a obra deve começar ainda em 2025. O investimento que chegou a ser anunciado foi de R$ 100 milhões.

O terreno tem 89 mil metros quadrados. A produção da marca triplicará, passando a 9 mil tratores por ano, destaca a prefeitura. Serão gerados 120 empregos. Para o local, será transferida a produção que hoje é feita em outra unidade da marca na cidade. Há inclusive área para ampliações estudadas para os próximos cinco anos.

O projeto já tem licença ambiental prévia. Para construir, precisa de licença de instalação. A Mahindra chegou a decidir que se instalaria em Araricá, mas não obteve autorização. Um dos motivos foi a área ser cortada por dois riachos que seriam afetados pela fábrica.

O aumento da demanda exigiu a nova unidade, que vinha sendo estudada desde 2017. A Mahindra foi fundada em 1945 como uma empresa de aço em Mumbai. Ela atua em diversos segmentos da indústria, que vão da construção ao agronegócio, passando pela aeroespacial. Só das fábricas indianas, ela comercializa 250 mil tratores por ano.

