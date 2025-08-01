Terreno de 14 hectares na BR 290 terá complexo de R$ 35 milhões com posto de combustível

As margens da BR-290, em Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte), receberão um complexo comercial com posto de combustíveis que está sendo construído com um investimento de R$ 35 milhões da empresa Postos Rota. A área de 14 hectares terá quatro hectares de área construída. A inauguração está prevista para início de 2026, com geração de 100 empregos, destacou à coluna o prefeito Rodrigo Massulo.

— Temos atraído empreendimentos pela nossa ótima logística, com acesso fácil e seguro à freeway — complementa.

A estrutura poderá ser ponto de parada para mais de 100 caminhões simultaneamente, gerando a expectativa de atrair outros negócios para o entorno. Além do posto, terá loja de conveniência, restaurante e outros comércios de bens e serviços para atender motoristas, viajantes e a própria comunidade.

