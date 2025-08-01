Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Terreno de 14 hectares na BR 290 terá complexo de R$ 35 milhões com posto de combustível

A obra já começou, com inauguração prevista para 2026. Serão gerados 100 empregos

