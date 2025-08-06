Tarifaço entra em vigor, mais agenda e pílulas da economia 06.08

Agenda

Entram em vigor as taxas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às exportações brasileiras.

Tá na Mesa da Federasul sobre o impacto do tarifaço nas exportações do Rio Grande do Sul.

Dados de fluxo cambial e da balança comercial do Brasil marcam os indicadores do dia.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, faz palestra no evento Blockchain Rio 2025.

Pílulas

Dólar caiu 0,01%, para R$ 5,50. Ibovespa subiu 0,14%, aos 133.151 pontos.

