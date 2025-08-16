Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Corte na produção
Tarifaço dos EUA faz fábrica de armas de Montenegro dar férias a funcionários

Unidade pertence a indústria fundada em 1926 em São Paulo, que inclusive tem o controle da Taurus

Isadora Terra

