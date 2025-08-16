Tarifaço dos EUA faz fábrica de armas de Montenegro dar férias a funcionários

CBC é controladora da Taurus, que tem sede no Rio Grande do Sul. CBC / Reprodução

Com fábrica em Montenegro, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) antecipou as férias coletivas de parte dos funcionários da linha de produção de armas. A decisão é consequência do tarifaço de 50% dos Estados Unidos, destino de parcela significativa da produção. Segundo o presidente do sindicato dos metalúrgicos, Francisco Kuhn da Costa, a CBC procurou a entidade na semana passada para agilizar o adiantamento de férias. O período começou dia 11 e vai até dia 25, com possibilidade de prorrogar por mais 15 dias caso as negociações entre os governos brasileiro e norte-americano não avancem a produção tenha que se manter reduzida.

No Rio Grande do Sul desde 1998, a CBC produz coletes a prova de balas; armas longas; carabinas de pressão; cartuchos de caça e de competição; e munições. A unidade gaúcha foi ampliada em 2022. A companhia, fundada em 1926, tem fábrica também em São Paulo.

A empresa também é controladora da empresa Taurus desde 2015. Esta, por sua vez, tem sede em São Leopoldo e também colocou 40 funcionários em férias coletivas. Além disso, em abril, levou estoques para sua fábrica no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novos mercados após tarifaço, recuperação judicial de R$ 1 bi, shopping maior e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)