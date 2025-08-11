Supermercado fechado por rede de SC reabrirá com marca recém-criada por empresa do RS

Unidade da Althoff ficava na Avenida Paraguassu, em Capão da Canoa, e será ocupado pela empresa Fresco. Google Street View / Reprodução

Já tem supermercado novo previsto para ocupar o ponto deixado em Capão da Canoa pelo Althoff, rede de Santa Catarina que fechou a loja do litoral gaúcho dois anos após abri-la. O ponto de 1,26 mil metros quadrados na Avenida Paraguassu receberá uma unidade da bandeira gaúcha Fresco, criada há poucos meses.

As lojas que hoje são do Fresco se chamavam Beck Supermercados e integravam a Redefort. A marca começou com três operações em Viamão e uma em Porto Alegre. O supermercado de Capão da Canoa tem previsão de abertura em outubro, mas a data ainda está sendo definida pelos empresários Marcos Becker, da Fresco, e Eduardo Silva, da Masterplann Arquitetura.

Falando em praia, leia também: Novo bairro planejado no Litoral terá lago artificial e acesso controlado por câmeras

Com mais de 70 anos de mercado, a Althoff tem sede em Criciúma (SC) e entrou no Rio Grande do Sul com a loja e Capão. Na ocasião, o investimento foi de R$ 10 milhões, com geração de 150 empregos. A coluna procurou a empresa, que não se manifestou sobre o encerramento da operação. Ela, porém, acabou de ser autorizada em recuperação judicial. Portanto, enfrenta uma crise financeira.

Leia também: Os 12 profissionais mais bem pagos por empresas do RS em 2025

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)