Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Vídeo
Notícia

Súper na praia: sai rede de SC, entra marca gaúcha recém-criada

Loja havia sido construída com R$ 10 milhões

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS