Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Bons indicadores
Notícia

"Subutilização" de trabalhadores e informalidade caem com mercado aquecido no RS

Cálculos do IBGE reforçam o que mostra a taxa de desemprego, que é a menor da história

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS