Será entregue em 2026 obra com prédio em forma de "escada" e fábrica revitalizada no 4º Distrito

Será entregue em fevereiro a primeira fase do 4D Complex House, da construtora ABF Developments, no 4º Distrito, em Porto Alegre. O projeto tem chamado a atenção pelo alto e comprido prédio em formato de escada já visível há algum tempo por quem passa pela Avenida Castelo Branco e pela freeway.

O CEO da ABF, Eduardo Fonseca, conta que, além do prédio, também serão finalizados o primeiro trecho do boulevard e o galpão gastronômico, com restaurantes. A estrutura terá 500 unidades residenciais, lojas e uma fábrica de vidros revitalizada no empreendimento que fica na Rua Almirante Tamandaré, 100.

— A rua será fechada aos finais de semana, já está alinhado com a EPTC, semelhante ao que é feito em Barcelona — diz.

Já a segunda fase, apesar de ter sido conseguida a autorização da Aeronáutica pela proximidade do aeroporto, está em avaliação, ou seja, não tem confirmação de que saia. Nela, está previsto o prédio de 130 metros de altura e 42 andares. Atualmente, o mais alto de Porto Alegre é o edifício Santa Cruz, no Centro, que tem 107 metros de altura e 32 pavimentos.

Centro Histórico

A ABF tem ainda dois projetos no Centro Histórico, já noticiados pela coluna. O primeiro já foi todo vendido e está em construção. Fonseca salienta que os dois terão fachada ativa, com lojas no térreo.

— Também estamos entregando à prefeitura um projeto de boulevard com 1,5 quilômetro do Largo dos Açorianos até a Praça Brigadeiro Sampaio.

Fonseca provocou a coluna em um dia que ocorria um debate no Gaúcha Atualidade sobre o novo plano diretor de Porto Alegre, o qual defendeu com veemência.

— Vejo que os opositores falam em automóvel, mas contra o adensamento que permite uso misto e trabalhar e morar no mesmo lugar. É o pilar do urbanismo contemporâneo que se pratica no mundo inteiro. Em nossos empreendimentos, apenas de 10% a 15% dos apartamentos têm vaga para carro. Cada vez mais o deslocamento é por bicicleta ou a pé, dentro da ideia de cidade em 15 minutos.

