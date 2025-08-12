Giane Guerra

Suspeita de fraude
São graves denúncias que bloquearam contrato do INSS com banco Agibank

A instituição financeira foi criada no RS, mas a sede foi transferida a SP em 2020

