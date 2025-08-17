Salários no RS: em quais áreas os valores subiram mais em 2025

Quais salários mais subiram no primeiro semestre de 2025 nas empresas do Rio Grande do Sul? Foram principalmente aqueles pagos a profissionais que atuam na transição digital e na internacionalização dos negócios. O recorte está em pesquisa exclusiva foi feita para a coluna pela empresa de recrutamento e seleção Icon Talent (ouça acima a entrevista ao podcast Nossa Economia).

— Isso reflete uma forte valorização da alta especialização técnica e da visão estratégica. Escassez de talentos eleva remuneração, principalmente nas empresas com presença global ou em fase de reestruturação interna — diz a CEO da Icon Talent, Christina Curcio.

Como se qualificar para estes cargos?

— Investir em formações complementares, como inteligência artificial (IA), ESG (meio ambiente, social e governança), liderança remota e direito digital, além de manter-se atualizado com as transformações dos setores estratégicos da Região Sul — complementa a executiva.

Alta salarial no 1º semestre de 2025 (área, aumento e justificativa)

TI e Inteligência Artificial

+21%

Digitalização de indústrias e criação de plataformas próprias

Jurídico e Compliance

+19%

Expansão de políticas internas, LGPD e disputas societárias

Agroindústria e Automação

+17%

Projetos de Indústria 4.0, rastreabilidade e exportações

Marketing e Growth Digital

+15%

Digitalização e e-commerce B2B acelerado

