Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Fique ligado
Notícia

Salários no RS: em quais áreas os valores subiram mais em 2025

E veja também como se preparar para disputar um destes cargos mais valorizados pelas empresas

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS