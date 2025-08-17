Salários no RS: em quais áreas os valores subiram mais em 2025

Quais salários mais subiram no primeiro semestre de 2025 nas empresas do Rio Grande do Sul? Foram principalmente aqueles pagos a profissionais que atuam na transição digital e na internacionalização dos negócios. O recorte está em pesquisa exclusiva foi feita para a coluna pela empresa de recrutamento e seleção Icon Talent (ouça acima a entrevista ao podcast Nossa Economia).
— Isso reflete uma forte valorização da alta especialização técnica e da visão estratégica. Escassez de talentos eleva remuneração, principalmente nas empresas com presença global ou em fase de reestruturação interna — diz a CEO da Icon Talent, Christina Curcio.
Como se qualificar para estes cargos?
— Investir em formações complementares, como inteligência artificial (IA), ESG (meio ambiente, social e governança), liderança remota e direito digital, além de manter-se atualizado com as transformações dos setores estratégicos da Região Sul — complementa a executiva.
Alta salarial no 1º semestre de 2025 (área, aumento e justificativa)
TI e Inteligência Artificial
+21%
Digitalização de indústrias e criação de plataformas próprias
Jurídico e Compliance
+19%
Expansão de políticas internas, LGPD e disputas societárias
Agroindústria e Automação
+17%
Projetos de Indústria 4.0, rastreabilidade e exportações
Marketing e Growth Digital
+15%
Digitalização e e-commerce B2B acelerado
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)