RPVs do INSS, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 25.08

Agenda
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Dados de confiança do consumidor.
Semana cheia de indicadores nos Estados Unidos. O simpósio de Jackson Hole trouxe um tom considerado mais ameno do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell. Ele indicou que um corte de juros em setembro está no radar, reforçando a busca por equilibrar os riscos entre um mercado de trabalho que enfraquece e pressões inflacionárias que persistem.
O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 2,9 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) a 180,3 mil beneficiários do INSS que venceram ações na Justiça. Os valores serão pagos pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e correspondem a atrasados de até 60 salários mínimos.
Pílulas
Dólar caiu 0,95%, para R$ 5,42. Ibovespa subiu 2,57%, aos 137.968 pontos.
