Rede do Paraná estreia em Porto Alegre assumindo hotel no Moinhos de Vento

Mais uma transformação no prédio da Rua Comendador Caminha, 42, no bairro Moinhos de Vento. Antigo Moinhos Park e também Quality Porto Alegre, o empreendimento agora passa a ser Slaviero Porto Alegre. Não foi informado o investimento na conversão, mas o hotel tinha, recentemente, recebido um aporte de R$ 2,5 milhões na ampliação. São 95 quartos. Alguns deles têm vista para o Parcão.
A mudança marca a chegada da Slaviero Hospitalidade à capital gaúcha, após 43 anos da sua fundação em Curitiba (PR). A rede administra as marcas Slaviero Hotéis, Slim Hotéis e 1/4 UmQuarto. No país, são 43 operações. No Sul, são 21 em 12 cidades. No Rio Grande do Sul, tem um em Bento Gonçalves.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)