Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Rede do Paraná estreia em Porto Alegre assumindo hotel no Moinhos de Vento

Empresa tem 43 anos de mercado e 43 empreendimentos no país

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS