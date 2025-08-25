Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Rapadura taxada: os mercados buscados por indústria gaúcha para substituir os EUA

Não abala o faturamento da empresa, mas foi um balde de água fria no plano de expansão internacional

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS