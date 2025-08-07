Quem sofreu mais no Sul? O baque do tarifaço nas exportações de RS, SC e PR

O Sul todo está lidando com o baque do tarifaço dos Estados Unidos. Embora seja o que mais exporta para o mercado norte-americano, não foi apenas o Rio Grande do Sul que não sentiu grande alívio com as exceções à taxa de 50% listadas pelo presidente Donald Trump. Percentualmente, Santa Catarina e Paraná escaparam menos ainda, mostra levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).
Fatia taxada das exportações do Sul:
Rio Grande do Sul: 85,7%
- Enviou US$ 1,8 bilhão em 2024.
Paraná: 96,7%
- Enviou US$ 1,6 bilhão em 2024.
Santa Catarina: 91,2%
- Enviou US$ 1,7 bilhão em 2024.
Brasil: 56,6%
Já entre os cinco Estados que mais exportam para os Estados Unidos, o Rio Grande do Sul é o mais impactado. O Sudeste foi o mais beneficiado pela lista de exceções.
Fatia taxada dos maiores exportadores do país:
Rio Grande do Sul: 85,7%
- Enviou US$ 1,8 bilhão em 2024.
Minas Gerais: 63,4%
- Enviou US$ 4,6 bilhões em 2024.
São Paulo: 57,8%
- Enviou US$ 13,5 bilhões em 2024.
Espírito Santo: 53,5%
- Enviou US$ 3 bilhões em 2024.
Rio de Janeiro: 32,8%
- Enviou US$ 7,4 bilhões em 2024.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)