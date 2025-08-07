Quem sofreu mais no Sul? O baque do tarifaço nas exportações de RS, SC e PR

O Sul todo está lidando com o baque do tarifaço dos Estados Unidos. Embora seja o que mais exporta para o mercado norte-americano, não foi apenas o Rio Grande do Sul que não sentiu grande alívio com as exceções à taxa de 50% listadas pelo presidente Donald Trump. Percentualmente, Santa Catarina e Paraná escaparam menos ainda, mostra levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).