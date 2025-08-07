Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerra comercial
Análise

Quem sofreu mais no Sul? O baque do tarifaço nas exportações de RS, SC e PR

Não houve aqui o alívio da lista de exceções à taxa de importação, que beneficiou mais o Sudeste

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS