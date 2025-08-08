Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Desvios ilegais
Notícia

Quase 40 mil gaúchos têm que aderir a acordo para serem ressarcidos da fraude no INSS

Em paralelo, outras contestações passam por auditoria para ser liberada a devolução do dinheiro

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS